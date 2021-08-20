全國人大常委會會議閉幕　通過多項法律及人事任命

十三屆全國人大常委會第30次會議周五（20日）上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了個人訊息保護法、監察官法、法律援助法、醫師法、新修訂的兵役法，以及修改人口與計劃生育法。會上亦表決多項人事任命，除了由懷進鵬接替陳寶生出任教育部部長外，較惹人關注的還有前年因武漢爆出新冠疫情被免職的前湖北省委書記蔣超良，以及早前在內蒙古人大會議期間傳出暈倒、已辭任自治區主席的布小林去向。

這次會議由全國人大常委會委員長栗戰書主持，共151人出席。會議表決通過了全國人大常委會關於授權最高人民法院組織開展四級法院審級職能定位改革試點工作的決定，以及通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

會上亦表決多項人事任命，包括任命吳社洲為全國人大民族委員會副主任委員；韓衞國任全國人大外事委員會副主任委員；布小林任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員；蔣超良任全國人大農業與農村委員會副主任委員；袁譽柏任全國人大社會建設委員會副主任委員；免去古小玉的全國人大常委會副秘書長職務。

其他還包括任命王瑞賀為全國人大常委會法制工作委員會副主任；免去李少平的最高人民法院副院長、審判委員會委員、第五巡迴法庭庭長、審判員職務，當中最高人民法院副院長和第五巡迴法庭庭長職務，由沈亮負責；並表決通過接受馮軍辭去全國人大常委會委員等職務的請求。