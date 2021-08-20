內地學習中心華爾街英語傳破產　同行提承接方案

內地針對教育推出「雙減」政策後，校外培訓行業大受打擊。在內地有多間分店的「華爾街英語」學習中心日前傳出破產，並拖欠員工3個月工資。總部設於瑞士的英孚教育集團，周四（19日）公布華爾街英語學員的承接方案，並將為該中心教職員設立專屬招聘渠道。

英孚曾表示，出於企業責任與同理心，將為華爾街英語學員提供一系列幫助。最新公告指，英孚將為華爾街英語學員提供免費的12個月在線課程，若華爾街英語學員轉報英孚的課程，將享有半價優惠。事實上英孚的情況也不好，前年底曾計劃出售部分中國業務，但翌年受新冠疫情影響，出售交易被迫暫停。新東方上海學校周三（18日）也表示，出於同理心和社會責任感，願為華爾街英語上海地區在讀學員提供一個月免費選修課。

華爾街英語面臨破產，多間門店已經關閉，學員及員工集中維權，學生學費數額達12億元人民幣（約14億港元）。其中，華爾街英語培訓中心（上海）有限公司近日因通過登記的住所或經營場所無法聯繫，已被上海市市場監督管理局列為經營異常。該公司至今仍未回應破產、學員投訴等問題。