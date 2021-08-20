3場暴雨無縫銜接　與上月受災區域重疊

早前遭受雨災的河南再遇強降雨，周四（19日）下午大部分地區開始下暴雨，雨勢將持續至周五及周六（20及21日）。中國天氣網消息指，下周全省還將迎來兩次暴雨天氣，三場雨基本上「無縫銜接」。氣象專家提醒，本輪降雨影響範圍廣、局部地區雨勢強，且與上月極端暴雨區域有所重疊，要注意各類次生災害。

河南安陽、鶴壁、新鄉、濮陽、三門峽、洛陽等地，周四下午至晚上雨勢逐漸加強，局部地區更下起大暴雨，周五及周六雨勢會略為減弱。但下周日（22日）全省強降雨又將再起，局部地區可能出現特大暴雨，下周二至四（24至26日）還將迎來一次強降雨天氣。上述三場大雨區域有所重疊，專家促當地公眾和相關部門慎防連番受災的地區再次出現山洪、泥石流、城鄉內澇等。

河南鄭州氣象部門周三（18日）發布強降雨等預報，當晚有民眾擔心車輛被水浸泡，將車停到沙口路附近高架橋上。鄭州交警周四表示，車輛因應急防汛緊急停在高架橋等地，暫不處罰，但不建議將車停在高架橋或主要幹道上，以免影響應急車輛通行，並呼籲司機待雨後積水消退及時駛離。

中央氣象台周五早上繼續發布暴雨藍色預警，遼寧東部、山東南部、江蘇北部和東部、湖北南部和東部以及黑龍江西部、吉林中部、四川盆地西部、西藏東南部等地部分地區，當日料下大雨。其中，遼寧東南部、江蘇東北部等局部地區雨量達100至120毫米，上述地區亦可能出現雷暴大風等強對流天氣。