涉洗錢案出庭　向心指摘檢方無證據就起訴

中國大陸籍男子王立強前年在澳洲尋求政治庇護時，聲稱由香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心吸納為間諜，負責滲透香港及台灣。身處台灣的向心夫婦涉嫌洗錢被起訴，台北地方法院周五（20日）召開準備庭，兩人出庭受審。控辯雙方就扣押兩人的手機是否合法一事爭執半小時，向心直斥檢方沒有證據就起訴，破壞民主法治。

檢方起訴向心夫婦涉嫌隱匿大陸國太公司吸金贓款2.03億港元，到台灣購買台北信義區豪宅，涉嫌洗錢，法院周五再次開庭審理。檢方主張出示搜索票後，可扣押兩人的手機進行鑑識，並無不合法。但向心夫婦的代表律師指出，手機內有許多營業秘密，又指摘檢方在當事人不同意提供手機鑑識時已知其中內容，質疑合法性。

檢方又指控向心夫婦持有的公司取得股款後，轉至個人香港帳戶，又挪到台灣帳戶買房產，屬於接續犯的一罪。惟律師反駁檢方起訴內容有關現金流向和時間等錯亂，檢察官所指控犯罪事實的論理結構無從成立。

向心夫婦因案件受困在台逾600天，兩人步出法庭時表示十分無奈。向心稱：「當你沒有犯罪時卻限制你的人權，要一直在這裏等着，感覺會舒服嗎？」法院將於10月21日再度開庭審理此案。