衞生所為3人打錯新冠疫苗　失職者將受罰

台灣有女網民近日在網上發文反映，她日前帶母親前往台中的衞生所接種新冠疫苗，惟打針後被告知「另一藥廠」的疫苗，且同場有兩名老翁亦有同樣遭遇。市政府周五（20日）證實事件，涉事衞生所為教師開設疫苗接種專診，當日原計劃提供莫德納疫苗，但工作人員誤取阿斯利康疫苗為3名教師接種第一針，強調對於失職人員將依規議處。

該名女網民表示，其母前一天獲告知接種莫德納疫苗，翌日抵達衞生所後，護理人員在打針前特別再告知將接種莫德納。未料打針後3分鐘，護理人員前往休息區告知母親及兩名老翁「剛剛拿錯疫苗」，3人被誤打阿斯利康。護理人員更解釋兩款疫苗瓶子長得太像才會拿錯，而該次接種的阿斯利康疫苗原本是要退回給中央。

女網民形容，衞生所出現上述疏忽是十分誇張的事，她質疑：「準備疫苗的人和施打的護理人員居然都沒有發現拿錯疫苗嗎？」而且這事攸關人命，批評醫護竟是「認瓶子而不是以文字」來確認疫苗，不排除日後會有更嚴重的後果。

消息曝光後立即引起社會輿論關注。市衞生局表示，得悉事件後已第一時間向3名教師說明並致歉，也將持續關心他們的身體健康情形。對於此案疏失，台中市政府指出，將要求衞生所加強內部接種流程檢討改善，針對不同疫苗分區管理，並全力提供當事人必要協助。