鍾南山：料內地今年底80%以上人口已打疫苗

印度Delta變種新冠病毒在全球肆虐。中國工程院院士鍾南山周五（20日）在寧夏銀川市出席公開活動時提到，國產疫苗對Delta病毒的防護效果雖然有所下降，但仍然「很有效」。他又提到，完成兩劑國產疫苗接種後再打第3針，抗體水平會進一步增幅；另預料內地至今年年底就有80%以上人口接種疫苗，屆時可成功建立有效的群體免疫。

鍾南山表示，根據智利及土耳其的最新數據顯示，科興疫苗在上述兩國的預防感染有效率已分別達到65.9%及83.5%，其中在智利的預防死亡率為86%。他認為這說明了科興對新冠病毒具有很好的預防作用，同時對接種者具保護效果，並且安全又有耐受性。

他又提到廣東廣州市早前出現共有153人感染Delta病毒，當局透過統計，將已接種國產疫苗及未接種的患者進行對比，發現國產滅活疫苗對Delta毒株的總體保護率接近60%，對中度症狀保護率為70%，對重症的保護率則達到100%，這說明國產滅活疫苗對Delta毒株具有一定的保護作用。

針對疫苗在接種之後半年，免疫功能明顯下降。鍾南山引述國內最新研究資料指出，接種第二劑疫苗後半年再打第3針，抗體水平會增幅達到10多倍，且接種後6個月還維持在比較高的水平。他認為打第3針是一個很有希望的加強免疫辦法，不過國內接種第3針後的保護效果仍有待進一步證明。