法院審理百名紅通沒收財產案　涉額近2億人民幣

「百名紅通人員」疑犯徐進雖然仍然在逃，但其所涉貪污、受賄違法所得一案，周五（20日）在湖北省武漢市中級人民法院公開開庭審理。檢方指控指出，徐進利用職務便利為他人牟利，非法收賄，騙取國有資金近1.97億元（人民幣，下同，約2.36億港元），要求法院沒收有關財產。經訴訟雙方質證後，法院宣布休庭擇期宣判。

檢察院申請書指出，徐進在2006年至2011年間利用其時任武漢市黃陂區區長的職務便利，與他人合謀並指使有關人員通過虛設土地平整工程、偽造相關工程材料等方式騙取國有資金，用於支付他人實際控制公司獲取的780.67畝國有土地使用權的土地出讓金。

在2006年至2009期間，徐又為他人實際控制的公司在土地出讓、商業項目等提供幫助，多次收受他人給予的財物約6,381萬元（約7,657億港元）、8,887萬港元、255萬美元（約1,989萬港元）待，其中部分款項用於購買8套房產、車位及車輛，直至2011年5月19日逃匿境外。2012年7月5日，國際刑警組織對徐進發布紅色通報，徐至今仍然逃匿未歸案。

武漢市人民檢察院遂依法向法院提出申請，要求沒收因徐進貪污國有資金獲取的土地使用權，以及徐進受賄所得的上述房產、車位及車輛。