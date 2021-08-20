台警署人事大地震　調動逾百高階警官

台灣的警政署發布逾百名高階警官調動的人事命令。

台灣的警政署周五（20日）發布119名高階警官調動的人事命令。警政署表示，調動將統一於下周二（24日）辦理交接，調動名單中亦包括8縣市的警察局長，分別是彰化縣、基隆市、南投縣、屏東縣、澎湖縣、台東縣、金門縣及連江縣。

警政署在周五上午發布相關新聞資料，指基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，當局遂發布副署長等職缺，相關調整共119名官警。調動名單上提到，警政署副署長由航空警察局長林順家接任、警政署主任秘書鄭明忠調任航空警察局局長，警政署警政委員江振茂調任警政署主任秘書。

至於在新接任的縣市警察局長方面，新北市警察局副局長吳坤旭調任彰化縣警察局局長；台中市警察局副局長劉耀欽調任基隆市警察局局長；花蓮港務警察總隊總隊長黃永志調任南投縣警察局局長；民防指揮管制所所長劉印宮調任屏東縣警察局局長；台中港務警察總隊總隊長陳宗能調任澎湖縣警察局局長；警政署保防組組長葉超鴻調任台東縣警察局局長；警政署法制室主任廖高江調任金門縣警察局局長；保安警察第二總隊副總隊長郭順德調任連江縣警察局局長。