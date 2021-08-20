境外生促台教育部　協助簡化入境手續

受新冠疫情影響，境外生入境台灣時都需要多重手續。在台境外生權益小組周五（20日）上午前往台教育部門前，展示約200張無法入境的境外生製作的「登機證」，反映入境時遭遇的困境，呼籲有關單位協助簡化入境手續。由於當日陳情沒有申請集會遊行，警方一度舉牌警告，後來由教育部代表出面接受陳情，氣氛才緩和。

境外生權益小組表示，雖然教育部早前表示已將境外生入境的專案規畫提報指揮中心核定，但據過去兩年入境經驗，即便是教育部即日開放境外生入境專案申請，均仍需經過漫長且複雜的申報程序，包括辦理簽證、購買機票、預訂檢疫房間，返校時恐怕會錯過學期前數周。

在此現狀下，小組希望教育部與疫情指揮中心簡化境外生入境流程，減少境外生入境的阻礙。儘快許可境外生入境專案，檢討境外生入境以「專案」進行的方式，制定全體境外生入境的「常態化制度」。

針對境外生訴求，教育部代表出面回應指出，境外生赴台相關檢疫流程得配合指揮中心，教育部也努力向指揮中心爭取公費入住。至於境外生入境，教育部也希望愈快愈好，相關公文與通函都已準備妥當，目前就等指揮中心同意便能發給各校。