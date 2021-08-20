今年2月遭撤銷牌照　CGTN英國復播

英國通訊管理局（Ofcom）今年2月宣布，撤銷中國中央電視台（CCTV）旗下的英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）的播放牌照。事件延至周五（20日），CGTN發言人表示，CGTN英語新聞頻道已在英國落地復播。

發言人表示，CGTN英語新聞頻道已在倫敦時間8月20日，於英國Freeview數碼地面電視平台第264號頻道，開始24小時整頻道播出。發言人又指，CGTN英語新聞頻道符合英國受眾公共利益，有助增進中英人民間的訊息交流、文化交往與互信合作。

CGTN表示，對英國相關機構採取的合作姿態表示讚賞，並願意為促進中英溝通了解與深化合作做出更多努力；同時，將繼續秉持客觀、理性、平衡的理念，並將一如既往地尊重和恪守所在國家和地區的法律法規。

Ofcom早前因認為CGTN與中共有關係，且持牌人沒有內容編輯權，違反英國法律而吊銷其牌照。但英方之後在4月承認，CGTN頻道服務現屬於法國管轄範圍，意味可在法國以及其他簽署《歐洲跨境電視公約》的國家播出，當中亦包括英國。