哥基犬被扔進洗衣機　施虐者疑為商丘學院學生

內地近日流傳多段虐狗影片，2名施虐者將哥基犬放到裝滿水的洗衣機滾桶中後開機，哥基犬慘被陷入漩渦中不停攪動，而施虐者卻在鏡頭擺出勝利手勢。有網民發現，發布影片的帳號定位位於河南省的商丘學院，發文者更曾自稱是大二學生。商丘學院接報後表示，校方將調查清楚後再向大眾作通知。

向內媒記者舉報事件的張女士表示，她周二（17日）早上發現有人在微信交流群中轉發某平台上的虐狗影片，哥基犬被人困在洗衣機滾桶中，分別先遭滾水淋燙，然後反覆按頭淹進水中，又被肥皂泡抹面，事後更被啟動了的洗衣機瘋狂攪轉，脆弱無助的小狗無從反抗，令人慘不忍睹。

張女士又指，該段虐狗影片背景一度傳出女生的笑聲，惟片中操控洗衣機的是一名手毛很長的男生，遂初步懷疑至少有兩人施虐及拍片，並猜測是情侶在合租公寓的情況下一同虐狗。另基於發文者當時自稱是大二學生，她估計當事人目前已是大四學生或正在從事實習工作。

網民看到影片後紛紛怒斥施虐者冷血殘暴，「完全不當生命是一回事，理應抓住嚴懲！」、「我看不下去了，狗狗的眼神和發出的呻吟聲，還用開水燙，都是心裏變態，扭曲的人」、「哎，無法用言語表達我的憤怒」。