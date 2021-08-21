台鐵地下化工程沿線最後1戶遭強拆 300警助清場

台灣徵地爭議糾纏超過10年的台南鐵路地下化工程，全線僅剩下北區最後一戶黃春香家未拆遷，雙方在一年的緩拆期內溝通未果。至周五（20日）早上，台交通部鐵道局在300名警力協助下進行強拆工作，數十名聲援者反鎖在屋內阻擋，仍被警方強制清場。

黃春香周三（18日）在Facebook發文表示，鐵道局中工處預定周五清晨6時強拆其家，數十名聲援者前一晚起陸續進駐，並反鎖在屋內靜坐，以「手拉手」組成人牆，希望阻擋清拆作業。

警方周五凌晨3時出動上百警力包圍黃家，早上6時左右從屋子後方進入清場，聲援者高喊「警察暴力、迫遷幫兇」等口號。同時，重型機器亦到現場待命，準備隨時執行拆除工程。

台鐵道局中部工程處副處長吳志仁表示，強制接管黃春香家是「考慮工程的進行」。台南市政府則表示，鐵道局已提出補償方案，並匯款至黃春香的帳戶，交通部也承諾盡全力協助其所需，又指市府尊重交通部的政策推動。

時代力量立委陳椒華批評，鐵道局及警方不顧行政院承諾，濫用公權力背信棄諾，讓人感到痛心。據悉，南鐵地下化工程橫跨台南市仁德區、東區及北區，全線拆除戶有340戶，原定原定2024年完工，但因沿線住戶抗爭，工程完工日預計將延至2026年。