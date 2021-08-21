6人偽造政府公文　收購骨灰龕位騙逾4000萬新台幣

台灣有詐騙集團以印有「市長柯文哲」的假公文行騙。

台灣一名洪姓男子涉冒用多間公司的名義，偽造台北市政府「駐點醫院塔位」招標案，出示印有「市長柯文哲」的假公文，訛稱可代投資人標售其投資的骨灰龕位。警方近日逮捕洪男及其5名同夥，查出至少有10人上當，共被騙4,000多萬元新台幣（約1,111萬港元），全案依詐欺等罪嫌移送法辦。

高雄市政府警察局刑警大隊周五（20日）公布破獲上述詐騙案，37歲洪男夥同34歲楊男、35歲張男、29歲戴男及33歲楊男組成詐騙集團，他們涉嫌假扮收購受害者之前購買卻難以甩手的骨灰龕位等殯葬產品，並以假支票、假公文取得對方信任，再要求他們以現金支付保證金、印花稅等，有人直到發覺支票沒法兌現才知是騙局。其中一名張姓受害者更被洪男等人帶到當舖抵押土地，損失逾千萬元新台幣。

高雄警方循線追查，連日南北奔波搜證，確認疑犯的真實身份及藏匿處所，與新北市蘆洲警分局共組專案兵分多路抓人。警方周二（17日）早上在新北市三重等地逮捕上述6名疑犯，並扣查7萬餘元新台幣（約2萬港元）、一批假公文、假印鑑、骨灰龕清單、電腦、手機等證物。