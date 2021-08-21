拜登提名資深外交官伯恩斯　出任美駐華大使

美國白宮周五（20日）宣布，總統拜登提名資深外交官伯恩斯出任駐華大使，提名需獲參議院確認。若果成事，伯恩斯將接替布蘭斯塔德去年10月離職後留下的空缺。

65歲的伯恩斯是是哈佛大學外交及國際政治學教授，曾任國務院發言人，在民主黨及共和黨政府合共任職超過25年，包括曾在克林頓時代擔任美國駐希臘大使，亦曾於喬治布殊執政時，先後擔任美國駐北約大使和負責政治事務的國務次卿。伯恩斯與拜登有聯繫，曾擔任拜登競選團隊的外交政策顧問，與拜登一些最獲信任的顧問，包括國務卿布林肯，曾緊密共事多年。

分析認為，挑選伯恩斯出任駐華大使，標誌這個角色的轉變，過去10年，駐華大使的職位都是由前政界人士擔任，顯示拜登政府可能希望伯恩斯在中美日益緊張的關係中發揮更重要的作用。

另外，拜登計劃提名61歲的前白宮幕僚長、前芝加哥市長伊曼紐爾擔任駐日本大使。白宮讚揚伊曼紐爾的經驗以及多年來的公共服務。伊曼紐爾在奧巴馬執政時期，擔任白宮幕僚長一年多，之後辭職，競選芝加哥市長。伊曼紐爾稱，很榮幸獲考慮出任駐日大使，形容美日聯盟是自由開放印太地區和平與繁榮的基石。