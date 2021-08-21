廣告宣傳謊稱無抵押貸款　集團斂財6.3億人民幣

上海市警方近日公布一宗利用網絡借貸實施詐騙案件，其中23個違法貸款App被關閉，逾萬人受騙，86名涉案人員被捕，涉案金額達6.3億元（人民幣，下同，約7.7億港元）。該集團全程在網上遙距控制，先在網上發布「短期無抵押貸款」廣告吸引人借貸，先收取高額服務費後，若對方逾期還錢，用電話滋擾、恐嚇等方式追討，以此詐騙錢財。

警方周四（19日）指出，上海市一名汪姓女子今年2月在社交軟件上加陌生好友，對方發送借貸廣告，引起她的興趣。汪女跟從對方指引，下載「大南瓜」借貸App，多次從中借獲逾萬元。惟高額服務費和極短的還款期限令她無法負擔，集團隨後更違約縮短還款時間，導致汪女最終欠款達147萬元（約179萬港元）。

汪女逾期還款後，她的親戚、朋友和同事都不斷收到滋擾電話，她最終賣房還債，並向警方報案求助。警方調查發現汪女的遭遇並非個別案件，有受害民眾收到電話滋擾、PS裸照和訊息轟炸等。

警員表示，開發和維護涉案App的是江蘇省一間科技公司，其法定代表人顧某龍開發多款App後，尋找以鄭某、楊某苗等為首的「貸款運營團夥」進行網上推銷，再尋找目標誘騙其安裝App進行貸款。上海警方上月22日逮捕多名涉案人員，扣查逾200部手機、電腦60多部、車輛10多輛等。

警方負責人表示，詐騙集團通過技術入侵其他借款平台，獲取客戶資料，從中篩查有借貸的優質客戶。上述大批被捕的涉案人員，因涉嫌詐騙罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，均已被依法採取刑事強制措施。