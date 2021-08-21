廣東首宗海上涉黑案　村幹部逼漁民賤賣海產囚25年

廣東公安破獲的首宗海上涉黑案近日曝光，湛江市遂溪縣江洪鎮的某村幹部梁槐，涉嫌與其團夥通過非法手段壟斷海上交易，威逼當地人賤賣魚獲海產給他，從中獲取巨額利潤，單是其名下一個戶口從2005年到2014年的非法收益已高達2,000多萬元人民幣（逾2,400萬港元）。「海霸」梁槐最終落網，被判囚25年。

內媒周六（21日）報道，案件始於2017年湛江市公安局刑警支隊收到的一個舉報電話，指控以梁槐為首的涉黑組織長期盤據在遂溪江洪碼頭和江洪海鮮收購市場，欺壓當地漁民。梁接受民警訊問時，表面配合卻答非所問，不承認做過違法違紀的事。警方展開調查，翻看過去20多年的案件卷宗，發現原來梁早已被投訴10多次。

警方走訪當地300多戶漁民，其中60多人挺身指控梁槐團夥的海霸行為，盤據當地近30年，先後有100多人參與其中。梁於1996年與外地黑惡勢力合作，並網羅家族成員和其他人，開設未經工商註冊登記的飛越公司。梁藉開會為名派手下威脅江洪鎮的收購商，用武力讓他們屈服，逼其以低於市價一半將螃蟹賣予梁。他又向收購商和漁民賒賬，高價賣出海產品後才付錢給他們。

梁槐喜好女色，常用手段猥褻和調戲當地有姿色的婦女，又會威脅投訴和上訪居民的家人，令多年來受害人更加不敢揭發其惡行。警方走訪半年搜集證據後，於2018年1月對梁的團夥立案偵查，其後偵破38宗相關刑事案件，涉及組織、領導、參加黑社會性質組織，強迫交易、強姦、職務侵佔等22種罪名。湛江市中級人民法院前年4月對此案作出終審裁決，梁槐除了判囚，亦被罰款205萬元人民幣（約246萬港元），沒收個人全部財產，剝奪政治權利4年。