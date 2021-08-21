浦東機場今增3宗本土確診　均已接種疫苗

上海浦東機場的新冠疫情擴大，上海市衞生健康委周六（21日）早上在市疫情防控工作新聞發布會上通報，除了周五（20日）錄得的2宗本土確診，當地連夜排查後，周六再多3宗涉及機場的確診個案，累計有5宗。新增患者都是浦東機場境外貨機作業人員，均已完成接種新冠疫苗。

上海市衞生健康委表示，經市專家組會診，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室核酸檢測結果，新增的3名確診患者均被診斷為輕症，目前已轉送至上海市公共衞生臨床中心隔離治療。他們均為45歲的浦東機場境外貨機男性作業人員，住在浦東新區，其中病例3及4均是周五確診的病例2同事，而病例5是病例4的密切接觸者。

市、區相關部門立即行動，對上述病例居住地和相關場所及人員全面開展流行病學調查、人員排查、採樣檢測和隔離管控。截至周六早上10時，浦東本地疫情累計排查120名密切接觸者，目前正在集中隔離，除上述3人外其他人均無感染。而729名次密切接觸者檢測後顯示均無感染，亦已隔離，市內逾7萬人篩查對象中暫無發現確診個案。

另外，當局完成939份相關場所的物品、環境樣本檢測，其中14份樣本核酸檢測結果發現新冠病毒；8份為機場集中居住點房間內的環境樣本，當中7份在一名確診者房間、1份在一名密切接觸者房間，其餘6份發現病毒樣本為一名確診者家中的環境樣本。市疫情防控工作領導小組辦公室決定，將確診者居住的浦東新區祝橋鎮千匯路280弄千匯苑一村小區、千匯路1000弄祝和苑北區列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

「上海機場」微信公眾號周五晚發出消息，指浦東機場堅持客機和貨機保障嚴格分離、境外航班和國內航班保障嚴格分離原則，實施嚴格的「人、物、環境同防」疫情防控閉環管理，目前浦東機場客運航班運行正常。