被母親強迫補習　初中生帶警察查處培訓機構

內地針對教育推出「雙減」政策後，內蒙古呼和浩特一間培訓機構仍打着夏令營的旗號為學童補課。當地一名準初二男生近日挺身舉報，並帶領警察到現場查處。該學生表示，自己被母親帶到該處補習多個科目。

該名參加培訓機構「嚴師學堂」的學生憶述指，自己表達對該處是補課基地而非夏令營的疑惑後，多名高年級學生對他暴力相向，不但用腳踹他，更將他關在屋內。他其後奮力拍門逃出，報警舉報該補習班和對他動武的學生，並親自帶警察到現場，稱：「就這屋！」他表示，呼和浩特市區內的補習班都已被查處，所以母親帶他到該機構，接受語文、數學、外語、地理以及生物的補習。

但內媒記者在採訪該機構的其他孩子時，他們都表示此處是為期兩天、主要在操場玩耍的夏令營，收費100元人民幣（約120港元）。當記者拿起試卷詢問是甚麼時，孩子則稱是放假前學校留的小作文，但試卷上分明還有默寫題。當地市場監督管理局最終扣留了該機構的營業執照，並要求其拆除所有涉及培訓的廣告牌，立即停止辦學。如該機構再次開班，將被依法追究法律責任。