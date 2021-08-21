台今增2宗本土新冠確診　二級警戒延至下月6日

台灣周六（21日）公布新增2宗新冠肺炎本土確診及8宗境外輸入病例，另多1人病歿。中央流行疫情指揮中心表示，二級疫情警戒將由下周二（24日）延長至下月6日，但放寬部分限制。另外，台灣計劃下月起恢復義務兵役徵集，入伍新兵除了健康檢查和評估接種疫苗，亦將要接受檢測，以免產生防疫破口。

指揮中心指揮官陳時中交代，新增的2名本土患者為新北市的40多歲男性及50多歲女性，分別於本月16及19日發病，其中一人感染源頭不明。新增的死亡個案為一名60多歲的男性，具慢性病史，但無相關接觸史。台灣至今累計15,916宗確診，其中828人死亡。

全台的二級警戒延長，台媒指，維持到今年底的可能性很高。目前舞廳和遊藝等場所仍要關閉，但聚會活動人數有所放寬，從原先的室內50人、室外100人，放寬到室內80人、室外300人。另外，開放探望醫院深切治療病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上的病人，但有固定時段及人數限制。餐飲方面則開放讓同住親友聚餐不受限於隔板、梅花座和專人分菜，而室內遊樂園、海釣場、海泳和浮潛等水上活動，可依照主管機關的指引開放。

台灣的國防部周五（20日）晚表示，因應疫情警戒等級已降至二級，與內政部役政署協調後，計劃下月起恢復義務兵役制。在行政院長蘇貞昌指示下，國防部宣布將安排入伍新兵的篩檢措施，惟尚未敲定全體新兵接種疫苗的措施，行政院則透露軍方正籌備相關細節。