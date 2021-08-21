帛琉現2境外輸入新冠　入台旅客需做3次檢測

與台灣開展旅遊氣泡的帛琉早前維持零新冠確診，惟當地周六（21日）通報2名關島入境的境外輸入個案。台灣的中央流行疫情指揮中心周六宣布，從帛琉返台的民眾除在台機場做深喉唾液檢測和第5天自費核酸檢測外，需在返台第12至14天加做1次免費核酸檢測。即入境後從原本2次檢測，改為3次檢測。

指揮中心指揮官陳時中表示，在帛琉發現的2名境外輸入患者和台灣旅遊團沒有接觸，在機場也沒有接觸；加上入境日期不同，環境已經消毒，暫無感染風險。指揮中心發言人莊人祥表示，該措施即日起實行，帛琉團入境旅客加做的檢測費用由政府資助。旅客入境後仍需進行5天加強版自主健康管理，以及9天一般版自主健康管理。

台灣的外交部指出，帛琉衞生部在周六上午發布新聞稿表示，2名本月15日自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5天進行核酸檢測時發現受感染。當地政府已立即隔離患者及匡列曾有接觸史的相關人員，目前所有人員採檢結果均未受感染，帛琉將依檢疫規定在隔離第10天後再次採檢。

另外，帛琉政府在周六重啟緊急應變中心，擴大執行疫情調查並追蹤詳細接觸史，密切監控疫情發展。台、帛兩地政府亦會就今次疫情發展保持密切聯繫，同時針對「台帛旅遊氣泡」檢討防檢疫事宜，在必要時修訂相關檢疫規範。