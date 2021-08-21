台重啟境外生專案入境　入境後須隔離14天

台灣的中央疫情指揮中心周六（21日）表示，評估後認為目前新冠疫情趨緩，且本學年度開學在即，教育部專案簽請指揮中心周五（20日）已同意，重新開放本學年度境外學位生、教育部華語獎學金獲獎生等申請入境。

指揮中心說明，有關重啟境外生專案入境的重要原則，包括在入境前，新生及未持有效簽證、居留證或入境許可證的學生，要由學校先行協助辦理；學生取得簽證並訂妥機票及檢疫場所後，要通知學校透過線上申請取得同意函，並於登機前提交3日內的檢測無感染報告。學生入境後，亦要接受採樣檢測，並在檢疫場所隔離14天，再進行7天自主健康管理，期滿並通過所有檢測後才可上學。

台教育部周六表示，境外生將可優先入住集中檢疫所，已準備好1,500張床位，學校也可安排他們住防疫旅館，如要在宿舍檢疫，則要通過衞政機關批准，而且必須是校外宿舍。有在台陸生表示，他們多是去年下半年才陸續抵台，考慮到來回隔離成本，大多數人未返家，只有少數人有重新入境的問題。

今年5月19日開始，台灣暫停未持居留證的非台籍人士入境，教育部亦暫停境外學生入境申請作業。在台境外生權益小組周五上午前往台教育部門前，展示無法入境的境外生製作的約200張「登機證」，反映入境時遭遇的困境，呼籲有關單位協助簡化入境手續。