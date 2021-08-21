阿里巴巴員工遭性侵案　疑犯被指定居所監視居住

阿里巴巴早前一名女員工在網上指控，醉酒後遭男上司在山東省濟南西站國際會展中心亞朵輕居酒店性侵，當地警方介入調查。內媒周六（21日）報道，濟南警方已對涉事上司採取刑事強制手段，要他在指定居所監視居住。

涉事上司王某文的律師鄭曉靜向內媒透露，王男於上周二（10日）被刑事拘留，並於上周三（11日）被指定居所監視居住。目前，律師已向檢方提交「不予批捕」申請書，並於周四（19日）通過遙距視像方式與王男會面，但會見內容律師不方便披露。

鄭曉靜指出，從拘留到作出批捕決定的最長期限有幾種，一種是10天，一種是14天，一種是37天。刑訴法規定，如人民檢察院不批准逮捕，公安機關要在接到通知後立即釋放，並將執行情況及時通知人民檢察院。

王某文的妻子則稱，她已向濟南的檢察及公安機關遞交一份材料，認為丈夫被冤枉。她又稱，事發後丈夫向她說明整個過程，稱受害人周某存在主動，與警方通報的情況不同。但王妻並未提供相關證據，證實其丈夫的說法。