暴雨來襲　新鄭開封宣布停工停業

河南本周至下周再迎來3場暴雨，且與上月極端暴雨區域有所重疊。鄭州市防汛抗旱指揮部辦公室周六（21日）發布關於啟動防汛二級應急響應的通知，提醒民眾停止大型集會等戶外活動。新鄭市及開封市同日發布緊急通告，宣布在未來2至3日停工停業。

氣象部門預報，新鄭市下周日至一（22至23日）將出現大範圍的暴雨天氣，局部地區有特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣，累積降雨量料為80至180毫米，局部地區達250毫米以上。經市防汛抗旱指揮部會商研判並報市人民政府同意，周六晚上6時至下周一中午12時全市採取緊急避險措施，除搶險和民生保障人員外，全市實行停工、停課、停產、停業、停運。

開封市預計下周日至一亦下暴雨，累計雨量料有100至200毫米，局部地區達250毫米。當地宣布下周日早上8時至下周一中午12時，所有企業、景區、工地等全面停工、停業，轉移人員和設備並堆疊沙袋擋水；受生產工藝限制不能立即停工的企業，要採取防範應對措施。另外，除保障生活用品的超市及商店外，其他商店下周日凌晨零時前一律停止營業。

鄭州市周六至下周日亦會出現大範圍暴雨，累積降雨量料達80至180毫米，局部地區或超過250毫米。由於本輪暴雨區域料與上次雨災高度重疊，防汛形勢異常嚴峻，西部山丘區發生山洪、地質災害的可能性較大。當局呼籲重點關注上月雨災發生險情的重點區域，提前準備搶險救援隊伍和防汛物資，嚴防死守確保安全。