《台蘋》勞資糾紛不斷　葉一堅「壹身蟻」　工會促履職支薪

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）今年5月中停刊並解僱333人，惟未依法提前60天預告通報引起工會不滿。《台蘋》上月30日再提出第二輪大規模裁員，裁員約150人。曾任《台蘋》行政總裁、現任壹傳媒董事會主席的葉一堅「潛水」至今，工會多次促其盡快履行職責並支薪，葉一堅可謂「壹身蟻」。

東網駐台灣記者周六（21日）查詢獲悉，台蘋勞資代表上月底在台北市勞動局第4次強制協商，惟雙方未能達成共識，勞動局則建議雙方再次對話。不過，工會消息指欲透過司法途徑解決薪酬等問題。

針對《台蘋》第一波解僱，工會早前曾聲明表示，就解僱員工權益受損部分，將與律師討論後提出訴訟等法律救濟程序。至於第二波被解僱員工將工作至本月底，大多人等待領取月底發放的遣散費，以及政府的失業救濟金維生。工會鄭重呼籲，《台蘋》應遵守台灣勞動法例，給予員工法定應得的遣散費。

《台蘋》經過兩次解僱風波，估計員工將精簡至只得約300人。工會此前亦多次強調，要求葉一堅、董事會成員Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford、林中仁各人，應動用權力讓《台蘋》遵守台灣勞動法令，依法善待每一批資遣與留任員工，給予員工法定應得的遣散費。但葉一堅行蹤一直未明，現時仍未知身處香港或台灣。