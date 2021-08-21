世界海拔最高公路通車　往來那曲及拉薩時間縮減一半

G6京藏高速公路是一條貫穿北京至西藏拉薩的高速公路，由多個重要路段組成。其中，全長約227公里的那曲市至羊八井鎮路段近日通車試行，象徵着全長295公里的那曲市至拉薩市段（下稱那拉高速公路）終於全線通車，成為世界上海拔最高的高速公路。

那拉高速公路是首條連接西藏自治區首府拉薩和藏北草原的高速公路，全線通車後，拉薩市與那曲市之間的車程由過去的6個多小時，縮短至3小時。此路建於平均海拔4,500米以上之地區，是世界現時海拔最高的高速公路。

那拉高速公路全線皆為雙向四車道，起點位於那曲市那曲縣城規劃區西南，接國道109線，止於拉薩市堆龍德慶區乃瓊鎮波瑪村，接已建的拉薩市西環線。其中，羊八井至拉薩的路段早在去年10月1日已經通車，此番與那曲至羊八井路段合併，終於落實那拉高速公路全線通車。

官媒周六（21日）報道，那拉高速公路是《國家公路網規劃（2013-2030年）》G6京藏高速公路的重要組成部分，此路段的建成顯著提升青藏大通道的通行能力和安全保障、運輸服務水準，有利於促進西藏特別是藏北地區資源開發和各民族交往交流交融，對西藏實現長治久安和高質量發展具有重大現實意義和深遠歷史意義。