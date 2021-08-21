地盤驚現未爆炮彈　經鑑定為日俄戰爭航空炸彈

遼寧大連市警方周五（20日）表示，當地甘井子區某小區配套設施的施工過程中，挖掘出一枚疑似爆炸物，重量達200公斤以上。後經專家鑑定，證實為日俄戰爭時期的500磅級航空炸彈，在特警支隊排爆大隊在現場經過長達40多分鐘處置，終成功將炮彈移至指定彈藥庫等待銷毀。

警方表示，警員到達現場後，立即對不明爆炸物進行先期處置，物理降溫。通過初步觀察，該炮彈彈體完整，引信部位和彈體表面銹蝕嚴重。經過測量，該炮彈彈體長約800毫米、彈徑280毫米，通過形狀、彈長、彈徑等特徵判斷，該炮彈屬於殺傷爆破榴彈。

特警支隊排爆大隊現場發現，該炮彈彈丸已被發射，尾部慣性引信已被激發，一旦處理不慎發生碰撞就可能存在爆炸風險，若不及時處置，不僅會影響工地施工進度，更威脅周圍群眾安全，遂立即派支隊大隊長與副排爆手在現場處置。並安全到達指定彈藥庫。

警方表示，該彈是當局迄今為止，處理的體積最大、重量最大的榴彈，據史料查證，該枚炮彈為日式重型榴彈堅鐵彈重217公斤，出土地點為1904年日俄戰爭時期日本與沙俄爭奪旅順要塞遺留下來，對上世紀日俄戰爭的研究具有重要的價值。