幼稚園暗藏秘道　竟直通地下娛樂會所

廣東深圳市多位家長上周三（18日）趁「南山區寶能城幼兒園」開放日時到場參觀，意外發現校內藏有一處地下通道，竟是通往一處正在裝修的疑似地下娛樂會所。該區街道土地監察隊相關負責人上周五（20日）表示，部門曾多次實地調查，已要求開發商停止地下會所工程；另針對其合法性，規劃部門已展開調查。

家長代表李女士表示，地下通道的入口處位於校內一處室外遊樂設施下面，樓梯竟是通往緊鄰着幼稚園的一幢三層高建築的地下室。她續指，該地下室設有正在裝修的卡拉OK房間、泳池、桑拿房等娛樂設施，地板上堆放的建材上標有「會所」等相關字樣。

李女士續指，早在今年6月就曾有家長向相關部門反映問題，區規劃土地監察局當時回應稱，開發商涉嫌未經審批建設樓房，街道規劃土地監察隊也曾對公司開出《協助調查通知書》。

惟家長上周三再次聯繫土地監察局時，局方卻指該建築已被初步認定為幼稚園配建的教師培訓中心。李女士怒指，她不敢相信「教培中心」內竟然建起「會所」，更設有地下通道與幼稚園內部直接相連，若有不法人士以此闖入幼稚園，後果則不堪設想。

土地監察隊相關負責人表示，部門在實地檢查中亦發現該處有舞蹈房、多功能廳等設施，但由於裝修尚未完工，要在完工後才能判斷其功能及用途是否已有所改變。負責人又指，目前部門已對開發商作出口頭責令，要求停止對「地下會所」部分的施工，一旦查明出現違法行為，將會拆除整幢建築。