台觀光產業恢復緩慢　今年6月遊客大減逾80%

台灣本土新冠疫情自今年5月爆發後，三級警戒持續2個多月，對旅遊觀光產業造成重創。台觀光部門統計，6月境內各個旅遊景點的遊客人數與往年相比大減84.5%，多數縣市衰退超過90%，其中金門縣、連江縣等遊憩據點的遊客人數更是「掛零」。

台媒上周六（21日）報道，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，台灣觀光旅遊相關的產業受疫情影響最深、恢復最慢，雖料將於8月略為好轉，但亦不會有太大的轉變，預計頂多恢復至往年的20至30%。

旅行業品保協會發言人李奇嶽表示，台灣旅行社80%從事出境遊，經營入境游和境內遊則各佔10%，境內遊規模大概一年1.6億人次，大部分為自由行，只有約10%會通過旅行社安排，因此對旅行社而言利潤微薄。這結構性的根本問題，造成觀光旅遊業在疫情下面臨嚴重的營運挑戰，有業者更形容旅遊業已「進入深切治療部」。

據悉，疫情前已登記的旅遊業從業人員約有4.8萬名，到今年3月底僅剩約1.7萬人，至5月本土疫情暴發後，又增加了約1,000人失業；當前，台灣的旅行社約有八成已經停業，員工只能選擇離職或依靠當局津貼度日。