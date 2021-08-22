154隻走私貓遭安樂死　網民震怒到蔡英文Fb留言

台灣的海巡署高雄查緝隊破獲不法走私名種貓案，惟154隻小貓因檢疫疑慮，上周六（21日）全數被實施安樂死，引起大批愛貓人士震怒。適逢「國際流浪動物日」，大批網民得知安樂死的消息後，前往台灣的蔡英文總統Facebook帳戶留言，批評政府剝奪小生命。蔡英文晚上回應指出，她同樣對上述結果感到非常難過，但為了避免走私動物帶來的疫病風險，必須依法執行，後續會透過修法，讓未來在處理上更符合人道精神。

由於蔡英文不時在Facebook分享其與愛貓的合照，在社會上亦是眾所周之的「貓奴」之一，所以網民特意在貓咪「判死」前夕，在網上發起「『一人一信給小英』救喵星人行動」，希望政府能網開一面，不要讓貓咪安樂死，「請尊重無辜生命，勿全體安樂死，讓台灣淪為他國笑柄」。

不過，安樂死消息傳出後，網民均難掩怒火，在蔡英文的Facebook留言責罵，「蔡，以後若再PO甚麼毛小孩的文章，我只會認為她虛情假意」、「今天是國際流浪動物日，我們紀念這個日子的方式，竟然是結束154隻貓咪的生命」、「總統不是每逢選舉必吸貓騙選票嗎？管一下好不好？」

另有網民質疑，政策條例與現代文明及科技嚴重脫節，官方可以在檢疫再交由愛貓人士領養，實施所謂人道毀滅太不近人情，「太刻板官僚主義」；另有網民批評政府的動保法，「牠們也是無辜動物餒！政府帶頭殺貓，還能相信政府對動物有保障嗎？」

蔡英文晚間在Facebook回應，「因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命」，並直言要對走私者表達最嚴厲的譴責，另呼籲各界了解，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範，「顯然我們必須檢討與精進這樣的制度」，務必透過修法在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神。