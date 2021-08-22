手遊新角色涉侮辱岳飛　公司致歉責任人停職

內地手機遊戲《江南百景圖》本月初於微博發布新增角色「閒人」岳飛的Q版立繪，惟設計圖上將南宋名將岳飛的形象被指設計為投降者，結果引發「侮辱歷史英雄」爭議。總部設於上海的遊戲出品公司「椰島遊戲」事後重改岳飛的形象並對公眾致歉，但未能平息網民質疑。公司上周六（21日）宣布，這次以「岳飛」為原型的形象設計存在嚴重錯誤，已對相關責任人處以停職處分。

事緣於本月6日，《江南百景圖》發布岳飛的Q版立繪時，將岳飛形象設計成「赤裸上身、牽羊免冠」，而岳飛雖然袒露上身，但背上的「精忠報國」四個字卻並未顯露。有網民更指出，「肉袒牽羊」是古代戰敗國向戰勝國投降的一種儀式，遊戲的最新發布卻引來網民質疑涉嫌侮辱歷史英雄，更批評「在搞歷史虛無主義」。

至上周六下午，椰島遊戲再度於《江南百景圖》官方微博發布道歉聲明，解釋因為策劃團隊的史學功底不足、且製作和審核過程中嚴重失責，導致以民族英雄「岳飛」為原型的形象設計存在嚴重錯誤。公司已及時且徹底地反省和糾正，今次事件亦暴露了公司內部管理的嚴重問題，並向公眾承諾作出整改措施。

有關整改方面，椰島遊戲已對相關責任人處以停職處分，並將對有爭議的內容進行整改，包括移除遊戲中「岳飛」、「秦南歸」、「魏九天」等角色，並將對遊戲中現有內容，從角色設定、美術設計到文案等進行一次嚴肅認真的內審和修正，之後也將建立和加強有效的內容審核流程。