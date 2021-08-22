無業人夫假扮有錢人　網戀多名女子騙近千萬人民幣

上海一名朱姓無業、已婚男子在網絡上包裝自己為公司老闆、有錢人的形象，在各大婚戀網絡平台上與多名女子確立戀愛關係後，經常以投資，資金周轉等名義騙取財物近千萬元（人民幣，下同）。內媒上周五（20日）表示，警方接獲被騙女子報案後，近日在上海寶山區逮捕朱男，並以涉嫌詐騙罪刑事拘留。

上海一名李姓女子今年1月到警局報案稱，早年在社交軟件上認識朱男，被對方騙取逾700萬元（約848萬港元）。朱男謊稱離異後單身，兩人在現實中多次約會後確立戀愛關係，相識10年時間內，他多次以做生意、還房貸等為由借錢。直到今年初發現朱男從未離婚，仍與妻女同住，才得悉受騙，遂報警求助。

另有一名余姓女子亦有類似的經歷，與朱男認識後，後者經常噓寒問暖，成功令她芳心暗許。詎料當朱男獲得對方信任後，便以廠房資金周轉問題、抵押房產等為由向余女借款逾100萬元（約121萬港元），最終令她欠債纍纍。

朱男被捕後向警方表示，其冒充單身離異男子，詐騙多名單身女子，詐騙所得均已揮霍一空。警方指出，朱男曾多次前往澳門進行賭博，每次向受害女性借錢的理由與實際用途不符合，虛構事實，在明顯沒有償還能力的情況下依舊多次借錢，其行為已經涉嫌詐騙。