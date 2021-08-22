市政府打造「動物友善城市」　流浪貓狗認養率達96.5%

154隻走私名種貓遭安樂死事件，引發輿論關注激烈爭議。台北市政府周日（22日）重申，打造「動物友善城市」是市政府的重要政策，當局已落實4大政策，讓今年動物之家的認養率達96.5%。

副市長黃珊珊在Facebook發文指出，「毛小孩」是市民的家人，流浪動物亦是這城市的一分子，讓每個「毛小孩」都可以找到自己的家和愛牠的主人，是最大的幸福。市政府發言人陳智菡進一步表示，照顧動物福祉不只是花錢蓋更大的欄舍，更要讓動物活得有尊嚴、在收容期間得到妥善照顧，並順利融入家庭，才是更重要的。

陳智菡續指，為達到這項目標，市政府目前在動物之家執行4大政策，包含落實TNR（Trap Neuter Return，即捕捉、絕育、釋放），減少流浪貓狗，並廣聘獸醫師、助理、清潔人員，提升收容品質。另市政府推動多元認養渠道，與漫畫店、美髮店等商家「結盟」，增加民眾看到動物的機會，同時引進動物行為訓練師，讓流浪動物接受行為矯正後，重拾對人類的信任，增加進入家庭的機會。

台北市動保處指出，根據農委會規定的認養率計算方法，台北市動物之家從今年1月至7月底共新增收容1,147隻貓狗，其中1,107隻獲認領或認養，認養率達96.5%。

對於網傳「台北市流浪動物安樂死六都第一」，陳智菡駁斥，台北市動物之家今年至今從未執行流浪貓狗的安樂死，並強調除非經過獸醫師檢查，確認貓狗患法定傳染病、重病無法治愈、嚴重影響環境或其他緊急狀況，才有可能安樂死，且必須經過評估小組討論、動保處長親自到場簽字才能執行。