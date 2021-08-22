網民質疑走私貓數量有落差　官員出面解釋

台灣的海巡署高雄查緝隊早前繳獲154隻走私貓後，對全部貓隻進行安樂死，引起輿論嘩然。對於當局最初公布繳獲逾200隻走私貓，及後又改口稱只有154隻，有網民質疑當局隱瞞實際數字。對此，農委會動植物防疫局高雄分局長傅學理周日（22日）出面解釋，惟未能平息網民怒火。

有網民指出，當局最初公布的繳獲數字為200至250隻，最後卻回歸到154隻，差距頗大且不合理。傅學理表示，海巡署高雄查緝隊移送貓隻時，未有明確說明數量，只說有62個籠子，有的籠子裝有兩隻成年貓，有得則裝有4至6隻幼貓，故產生差異。

高雄查緝隊則解釋，查獲該些貓時，因現場擁擠、不易清點，至於上周六（21日）凌晨2時，只清點了其中16籠共計60隻，直至當天下午才進行餘下的清點工作。後來，工作人員打開籠子，發現有些籠子裝有體形較大的成年貓，導致與最初研判的數字有落差。

此外，高雄地檢署檢察官許怡萍周日再次登上涉案漁船，清查船上有否藏匿其他貓隻，並依《懲治走私條例》、《動物傳染病防治條例》、《海關緝私條例》傳喚林姓船長及其他船員到案，以釐清走私名貴貓的相關案情。