劫的哥後僅花105新台幣　台漢仍遭重判7年半

台灣基隆市一名60歲謝姓男子早前因缺錢花用，竟搶劫一名吳姓的士司機，搶走車輛及現金後，駕車逃至宜蘭縣。惟他只花了105元新台幣（約29.6港元）購買飲料及香煙後，便被警員拘捕。案件近日在基隆地院審結，法官被依加重竊盜罪，判處謝男有期徒刑7年半，全案仍可上訴。

台媒報道，謝男失業超過1年，今年3月29日晚上在住家附近攔下一輛的士後，要求司機前往六堵工業區。及後，謝男趁四處黑暗僻靜，拿出預藏的折刀架住司機頸部，喝令他交出身上財物。惟司機交出所有錢財後，謝男仍不滿足，竟用膠帶綑綁司機雙手，再把他丟在路邊，隨後駕駛的士逃去。基隆警方接報後，立即翻查閉路電視畫面，並通知宜蘭警方協肋，最終宜蘭警方成功攔下謝男，並帶回偵辦。

案件審理時，謝男的律師辯稱，謝因身體不佳、經濟困窘，才鋌而走險犯案，且情節並非嚴重，判處7年以上有期徒刑實屬過重，要求減刑。惟法官認為，謝男貪圖他人財物，預謀對不特定的士司機犯案，對社會治安造成影響甚鉅，考慮到其犯罪原因、環境及背景，並無特別值得憫恕之處，拒絕減刑，遂作出上述判決。