全省警方今年摧毀95個黑惡團夥　拘捕978人

河南省公安廳周日（22日）通報，全省公安機關今年至今共摧毀95個黑惡犯罪團夥，拘捕978名疑犯，破案1,112宗，查扣涉案資產5.7億元（人民幣，下同，約6.9億港元），掃黑除惡成效位居全國前列。

通報指，今年是掃黑除惡鬥爭常態化的第一年，全省公安機關掃黑部門嚴格落實「三長負責制」及「一案雙查制」，統籌推進涉黑涉惡線索清理專項整治工作，廣泛收集1,369條涉黑涉惡線索，並已核查辦結其中910條。另全省公安機關展開「漏網之魚」行動，各地刑偵部門加強緝捕目標逃犯，並成功拘捕其中34人；另各地公安機關成功偵破由中央督導組重點督辦關注的案件和線索共33宗。

其中，長期盤踞在靈寶市黃金礦區，「以商護黑」、「以黑養商」的三門峽馬某江涉黑組織今年受到審判，首腦馬某江本月2日被判處無期徒刑，其他28名成員分別被判處2年至21年不等。

另省公安廳又指，在2020年間，全省公安機關共摧毀340個黑惡犯罪團夥，拘捕4,658人，破案8,563宗，查扣涉案資產45.7億元（約55.4億港元）。