台男疑因行車糾紛遭槍傷　警方追緝兇手

台灣台中市上周六（21日）晚上9時許發生一宗槍擊案，一名25歲李姓男子駕車期間，疑因行車糾紛，遭另一名司機開槍擊中左手手腕。李男中槍後加速逃離，停泊路邊後報警，最後由救護車送院治療，暫無生命危險。警方經查後，已鎖定特別車款，正追緝兇手。

台媒報道，李男當時駕車接載兩名女性友人，從桃園南下台中探訪朋友，駛經涉事路段時，後方一輛私家車突然閃大燈示警，接着對方便加速駛至李男私家車的右側。兩車並排行駛期間，對方司機突搖下車窗，並持槍向李男射擊，子彈避開副駕駛座的女乘客後，擊中李的左手手腕。

李男及後負傷駕車，加速逃離現場後，才落車查看傷勢，發現左手的傷口鮮血直流。同車女性友人一臉驚恐，慌忙報案，救護人員到場後，先為李男包紮止血，再送往中港澄清醫院急救。警方事後到場搜證，惟未有發現彈殼。

李男事後聲稱不認識對方，只記得對方車款及顏色，未看清楚車牌號碼。警方已鎖定特定車款追緝中，但查看李男車上的行車紀錄儀後，未發現雙方有競速情況，對於慢速擋道而引發行車糾紛的說法存疑，不排除其他因素引發事件。