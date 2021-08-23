經歷阿富汗政權更替　中國商人親與塔利班打交道

阿富汗政府近日垮台，塔利班奪取政權後於上周四（19日）宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。身處阿富汗的中國商人余勇，在首都喀布爾親歷當地的政權更替，更在所屬公司與塔利班打生意交道。

內媒周日（22日）報道，來自北京的余勇表示，他自2017年開始就在阿富汗做外貿生意。他上周日（15日）早上收到朋友訊息，得知塔利班已經進城，隨即收拾行李，準備搬到距離市中心較遠的地方，以免遭槍戰流彈所傷。余勇稱，他出門之時已近中午，喀布爾的街道上擁擠不堪、水洩不通，人人打算逃離該地，四處皆瀰漫驚恐及焦慮的氣氛。

上周四，塔利班入主喀布爾第4天後宣布建國，余勇亦照常前往公司工作。回到辦公室時，他發現已有5-6名塔利班與同事攀談，其中一人更是現任法拉省省長的父親。余勇表示，塔利班此行到訪是為了與他商討公司與上任政府在合作項目上的交接事宜。塔利班更給余勇公司發出新政府抬頭的文件，以示保障其公司安全營運。

余勇續指，幾名武裝分子離開前更對他們宣傳新政府的未來政策，表示阿富汗將成為一個禁毒國家，並以豐富的礦產資源作為經濟重點，無任歡迎余勇等中國人來到阿富汗承接開礦項目。事後，余勇更與塔利班人員們面露笑容地拍下合照。