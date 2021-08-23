革命烈士墓地被佔　樓盤開發商以混凝土覆蓋

辛亥革命「反袁十八烈士」之一的王紹文，1916年在反袁鬥爭中遇害後，葬於家鄉陝西省西安市雙水磨村。其墓所在的地皮在十多年前被地產項目徵用，並於前年開始動土施工。為方便開發商，後人將王紹文的遺骸從墓中取出，臨時埋在該工地的圍牆下，後來竟又遭開發商以混凝土覆蓋，引起糾紛。

內媒周日（22日）報道，王紹文之孫王治中、曾孫王程等後人在前年3月將祖先的遺骸從原本的墓地中取出，放進一個石質骨灰盒，臨時葬於圍牆下，以作讓步。後人又在牆身寫上「王紹文烈士之墓」，用以告知工作人員多加注意。惟王程與親屬在今年5月到場查看時，赫然發現王紹文的臨時葬地竟被厚約10多厘米的混凝土覆蓋。眾人隨即前往丈八街道辦反映情況，相關部門能夠協助處理。經交涉後，開發商才把混凝土敲開，並用鐵網隔開臨時下葬處。

王程等人上周五（20日）向丈八街道辦交出一份書面訴求，指開發商開工挖土時並未告知家屬，造成王紹文兩位遺孀遺骸丟失。訴求又指，開發商以水泥覆蓋烈士的遺骸暫存地，對後人造成嚴重的精神傷害，要求對方誠懇道歉，並作出合理賠償。另後人希望王紹文遺骸能葬於屬公共用地的清涼山森林公園，因該公園葬有陝西辛亥革命先驅井勿幕，故王紹文葬於此處，亦可為西安增加一處革命教育基地。

惟自5月至今，西安市、高新區、丈八街道辦等多個部門多次與王程等人協商，至今仍未得出妥善解決方案。相關部門認為，關於辛亥革命先烈的墓地如何解決，無政策以作依據。王程表示，後人們只想妥善安葬王紹文遺骸，以彰顯他對國家所作過的貢獻及犧牲。