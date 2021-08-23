假檢警靠LINE訊息　台中婦親手奉上920萬新台幣

台灣的刑事局周日（22日）公布一宗詐騙案，指台中一名陳姓婦人日前接獲陌生LINE訊息，歹徒偽裝成地方法院主任，並稱其涉多罪而要釐清金流，被騙走920萬新台幣（約256萬港元）。刑事局呼籲民眾應先冷靜查證。

刑事局指，現時有詐騙集團透過LINE與民眾取得聯繫，並以偽造的機關LOGO或公文取信於民，再於言談中不斷灌輸民眾涉及重罪須配合調查。局方公開，台中市1名60多歲的陳婦8月初接到1則陌生的LINE訊息，對方自稱是地院陳主任，且大頭貼也顯示為地方法院的LOGO，歹徒「陳主任」告知陳婦涉及洗錢防制法、偽造文書和毒品危害防制條例等罪，請她配合調查及偵訊。

陳主任」還謊稱陳婦的家人為內線交易共犯，要求她將所有帳戶內的現金全數領出，再到指定地點交給法院的替代役男帶回法院監管，且一再要求她在銀行內不許講電話，若銀行行員問起資金用途便說投資用，並假稱會派人監控其一舉一動。陳婦先後多次提取及交付款項。陳婦至此才覺得不對勁，決定到地院直接聯繫「陳主任」本人，才驚覺根本查無此人。