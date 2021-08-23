台高端疫苗今開打　軍方稱不勉強新兵接種

台灣周一（23日）開展第6輪公費疫苗接種計劃，61萬劑台製高端疫苗公開讓合資格市民預約接種。截至上周六（21日），超過59萬人經已完成預約。有傳新兵入伍可能被安排強制接種高端疫苗，行政院長蘇貞昌周日（22日）回應，新兵入伍將依照疫情指揮中心的規劃及國防部安排接種疫苗。而台灣的蔡英文總統周一上午已完成接種首劑高端疫苗。

這輪接種高端疫苗自本月16日起，率先開放讓包括36歲以上的符合資格市民預約接種，符合資格人數為60.5萬人。至本月18日，由於還有逾20萬名合資格市民未預約，流行疫情指揮中心當日宣布進一步開放讓20歲以上人士預約。對外界關注高端疫苗早前預約情況不理想，擔心有經已預約的市民會臨時放棄接種，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「打完就會知道」，如果爽約人數多，會再開放預約接種。

對有傳政府將安排9月以後入伍的新兵接種高端疫苗，蘇貞昌周日表示，士兵接種疫苗，有最大考慮與優先，總統希望讓士兵能獲到最好的防疫保護。台國防部長邱國正於今年3月17日在立法院備詢時曾表示，官員是否接種疫苗會尊重個人意願，他沒打過流感疫苗，「也沒人找我算帳」。台媒引述軍方官員稱，若政策規定新兵一入營便要接種疫苗，不論獲撥發甚麼廠牌的疫苗，軍方就替官兵接種甚麼疫苗，但官兵不想打也不勉強。

另蔡英文於周一上午7時半前往台大醫學院體育館接種首劑高端疫苗，醫護人員先跟她確認是打第一劑、量體溫並填寫確認資料。當醫護人員替蔡英文完成接種後，她表示一下子就幫她打完疫苗，「不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作。」