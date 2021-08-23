內地昨無本地確診　科學文章否定武漢實驗室洩漏

內地周一（23日）公布前一日新增21宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。針對新冠病毒起源的爭議，來自美國、英國、澳洲、中國等21國科學家上周四（19日）在《細胞》雜誌發表文章稱，無科學證據顯示病毒是武漢病毒所實驗室洩漏，又從最新的科學數據角度指出，目前動物跨種傳播是新冠病毒最可能的來源。

過去一日新增境外輸入病例分別為廣東5宗，上海4宗，天津、雲南各3宗，北京2宗，山西、浙江、河南和四川各1宗；同日新增16宗無症狀感染病例，同樣均為境外輸入。至今內地累計94,652人確診，當中4,636人病亡。

該有關新冠病毒起源的文章指出，人類歷史上沒有任何一場流行病由新型病毒逃逸引發，也沒有數據表明在新冠疫情爆發前，武漢病毒研究所或其他實驗室正在研究新冠病毒或任何足以成為該病毒祖先的病毒。武漢病毒研究所開展常規的病毒基因組測序，但這種操作無需細胞培養，風險可忽略不計。早期的新冠病毒分離物無法感染野生型小鼠等事實，也表明新冠病毒極不可能通過實驗室中的功能增益研究獲得。

對有人聲稱武漢病毒研究所報告的RaTG13，是至今已知的與新冠病毒基因序列最相似的冠狀病毒，文章表示該研究所僅以短測序片段組裝出RaTG13的核苷酸序列。另外發現的3種蝙蝠冠狀病毒可能與新冠病毒有更近的共同祖先，而這3種病毒都不是由該研究所收集。文章最後稱，相對於野生動物貿易中經常發生的人與動物大量頻繁接觸，實驗室來源這一路徑極不可能造成傳播。