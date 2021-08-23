台鐵太魯閣號慘劇報告　首公開移民工揮手示警畫面

台鐵太魯閣號列車今年4月在花蓮發生出軌事故，造成49死慘劇。台灣運輸安全調查委員會（下稱運安會）歷經4個月調查，周一（23日）發表長278頁的報告，當中首次公開涉案被收押的越南移民工阿好，向肇事列車揮手示警的畫面。至於事故最終調查報告，預計明年4月才完成。

根據周一公開的報告，肇事列車於今年4月2日上午9時26分通過和仁站，比原訂時間延遲約6分鐘。到上午9時28分，列車車頭駛出和仁隧道南口時，列車自動保護系統（ATP）紀錄顯示，當時車速是每小時126公里，從當時列車行車影像記錄器顯示，阿好於東正線軌道旁限高架向列車揮手。

運安會主委楊宏智於上午說明會開始前，帶領現場眾人默哀1分鐘。他上周對媒體稱，涉事地盤主任及工程車司機、被告李義祥等人，曾經想提醒列車前方有工程車滑落軌道，被理解是為其開脫，引發家屬不滿。楊宏智周一回應時表示，報告中有看到移民工揮手，「我想這就是事實的呈現」。

楊又表示，記者會是正式場合，運安會呈現的不管是文字、圖片，都非常精確，與媒體早前報道的細節有些落差，「例如太魯閣號從和仁隧道南口出隧道後到事故地點，只有7秒鐘，不是媒體報道的17秒鐘，這才是精確數字」。