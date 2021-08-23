杭州紀委查政商利益衝突　涵蓋在職及退休3年內官員

浙江杭州市紀委監委日前展開專項治理工作，審查在職及近3年內退休領導幹部，有關利益衝突、違規借貸等情況，查處政商不當關係。各地至今已有近2.5萬名相關官員自行申報個人情況。

內媒周一（23日）的報道，專項治理分3個範疇，包括要求官員自行糾正涉嫌利益衝突的問題、審查官員借貸違規問題，以及官員配偶、子女與其配偶的經商行為。市政府要求幹部在3個月內完成自查檢視，市紀委監委則按其申報內容，配合信訪舉報及巡視所得的情，判斷有關人員是否存有利益衝突問題。

另外，市紀委監委聯同相關部門，重新核實領導幹部等人士的借貸款項，如有未按規報告或有違規借貸的問題，將被嚴肅問責。市紀委監委亦與市委組織部合作，規範市管領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企。監察機關會隨機抽查有關人士，並將懲處未如實填報、未按規定糾改甚至以權謀私、利益輸送的案件。

中央領導層早前召開中央財經委員會第10次會議，支持浙江省作為「共同富裕」的試點，同時提出要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，取締非法收入。杭州市委書記周江勇在上周六（21日），因涉嫌嚴重違紀違法，被中紀委國家監委紀律審查和監察調查。