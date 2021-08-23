內地3部門聯合通知　整修全國縣及以下烈士紀念設施

內地中央宣傳部、財政部和退役軍人事務部近日聯合印發通知，要求各地按照「應遷盡遷、集中管護」的原則，重點整修縣級及以下英雄烈士紀念設施，從根本上改善整體面貌，大力提升紅色教育功能。

通知指出，英雄烈士紀念設施是重要紅色資源，加強縣級及以下紀念設施修繕保護要提高政治站位，把實施整修工程列為重要政治任務，嚴格按照整修範圍和整修標準要求，加強統籌謀劃，穩妥有序實施整修工程。宣傳部門要加強政治指導，財政部門要嚴格資金落實。退役軍人事務部門要強化組織實施，履行主責，注重整修效果，確保不漏一處、應修盡修。

通知強調，要對項目建設內容和規模嚴格把關，避免大興土木、盲目整修、鋪張浪費。嚴格驗收流程，對工程實施檔案以及整修前後的實物照片、環境照片、坐標訊息進行檢查，對整修目標未實現、項目驗收不合格的地區予以通報，對未按規定使用中央財政補助資金的予以嚴肅問責。

通知最後要求建立長效管護機制，以實施整修工程為契機，統籌發揮烈士紀念設施保護單位和基層退役軍人服務中心力量，同步實現規範整修和有效管護相統一。