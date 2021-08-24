遭強拆致設備全毀　工廠僅獲賠96萬元人民幣

浙江溫州一名化工試劑廠商人在2016年，廠房被納入徵收改造範圍，在大批商品及設備搬走前遭強行拆除。商人上告至法院索賠，內媒周一（23日）報道指，溫州市甌海區法院於今年5月判執法部門需賠償96萬元（人民幣，下同，約115萬港元）。商人不服賠償金額過低，向法院提出上訴，目前法院已受理案件。

據報，徐國梁在2016年初接獲通知，指其設廠逾26年的鹿城區仰義鄉廠區需被徵收改造，徐其後與仰義街道辦事處的負責人多番協商，但仍未能就廠內數百噸的化學試劑及裝備的處理達成共識。在同年8月至9月期間，徐的所有廠房突然被街道辦人員拆除，廠內所有物品均未來得及搬離就已全被摧毀。徐因而將街道辦訴至法院；溫州中級人民法院在2018年4月裁定街道辦的做法違法。

徐隨即提出3,000萬元（約3,600萬港元）的行政賠償訴訟，但被法院發回一審重審。直到今年5月，法院裁定街道辦應負上事件80%的責任，但同時指出徐在知曉涉案建築物將被清拆的情況下，仍沒有提前搬離廠內物品，亦未有在拆除後採取補救措施減少損失，故需承擔20%，下令街道辦賠償96萬。

廠方不服法院判令，指出拆遷前街道辦人員曾點算廠內物品，一般化學試劑存貨量達345噸，危險化學劑則有48噸，連同機械設備的直接損失，索賠數千萬的要求合理，更指法院要求廠方需承擔20%責任的決定有不妥。