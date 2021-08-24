打工男被誤列吸毒者　污名隨身991天求申索

雲南曲靖市一名男子今年5月在一次接受毛髮檢測時，被警員指自己被列作吸毒人員多年。男子隨後需接受多次檢測及由禁毒大隊的調查後，始成功將自己的名字從吸毒者系統中除名，期間已被無辜列作吸毒人員達991日。

內媒周一（23日）報道指，來自曲靖市的袁自良在5月與多名同鄉到浙江杭州打工時，在車站被民警攔下要求接受毛髮檢測，雖然檢測結果顯示沒有驗出甲基安非他命及嗎啡成分，但被民警告知自己在吸毒人員名單上。袁始想起2018年10月於曲靖市的中學任職保安時，從尿液檢查中被驗出嗎啡成分，校方及執法人員其後要求他進行多次檢查，但未有特別處理其檢測結果的問題，甚至一直使用身份證等均未遇阻礙。

直到被民警截停檢查後，袁才驚悉被列為管制對象，需配合社工管教及突擊尿檢等措施。袁指2018年疑因服用盲腸炎的治療藥物而致尿檢結果異常，但相關紀錄一直未被移除，故在7月時於網上發文訴苦。貼文引來曲靖市公安局麒麟分局禁毒大隊的留意，執法人員遂多次到訪袁家，採集盲腸炎手術的治療證明及其他證據後，證實袁的說法，並於本月4日將其名字於系統中移除。

袁在本月10日到當日錯誤記錄的瀟湘街道社戒社康辦公室，當局人員提出1,200元人民幣（約1,440港元）的賠償遭袁拒絕。他稱因吸毒紀錄而需辭職，又接受多次檢查，而且事件令自己名聲受損，要求有更多賠償。