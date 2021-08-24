防鄰鄉學校撬學生　校長下令見人打人

湖南省邵陽縣羅城鄉中心學校長易擁民，為保學生不被其他鄉鎮學校挖走，竟在微信群組下令，任何人到其鄉鎮招生，「見人打人」；又以「內狗」、「叛徒」形容為其他鄉鎮提供挖學生的該鄉教職員。易某周一（23日）表示，縣教育部門人員已跟他談話，他也在反思並深刻檢討。

從網傳截圖所見，易某在微信群留言稱，每個年級的學生都有可能被邵陽縣其他鄉鎮的學校挖走，因此不能坐以待斃，要求各校務必按中心學校招生獎罰制度，採取「保、拉、吸、搶」的政策，打好「招生保衞戰」。隨後他再發另一條消息，聲稱：「傳我命令：凡屬外鄉鎮來我鄉搶生源的，各位可以見人打人、見車翻車。所有事故責任由我一人承擔。」

據了解，羅城鄉中心學校是一個管理機構，負責管理鄉內所有學校。易某除了是羅城鄉中心學校法定代理人，也是中學物理教師、湖南省作家協會會員。易某周一向記者稱，有關言論發表於今年4月23日，正為初中招生做準備。由於當地很多小學生畢業都離開當地，到其他鄉鎮升讀中學，令他憂心不已，也很急切地想避免學生流失。他強調，有關言論只是想激勵各學校工作，增強危機意識，「不會真的去這樣做」。

內媒又從邵陽縣教育局了解，易某確實發表過上述言論，目前市教育局、縣紀委、宣傳、羅城縣政府等部門正進一步調查。邵陽教育局一名工作人員稱，易某為人幽默，有文化、有水平，有關言論可能是開玩笑。該工作人員表示，教育局也採取多種措施防範搶學生的情況，但主要還是以勸導為主。