內地昨增35宗確診　商丘患者曾8次檢測無感染

內地周二（24日）公布過去一日新增35宗新冠肺炎確診病例，除河南1宗本地確診，其餘34宗均為境外輸入。河南省商丘市疫情防控指揮部辦公室周一（23日）通報1宗無症狀感染病例，此前曾進行8次核酸檢測均無感染。

前一日新增境外輸入病例分別為上海9宗，廣東8宗，浙江7宗，雲南4宗，福建、四川各2宗，天津和陝西各1宗；同日新增9宗無症狀感染個案，全部為境外輸入。至今內地累計94,687人確診，當中4,636人病亡。

周一下午3時許，河南省商丘市虞城縣人民醫院報告一宗無症狀感染者郭某英，為商丘市早前確診病例的共住家庭成員，作為確診病例的密切接觸者，自8月13日起接受集中隔離觀察，期間沒有密切接觸者。郭某英自8月4日至21日共進行8次核酸檢測，結果均顯示無感染。

而早前爆發新一輪本地疫情的河南省鄭州市，截至周一已連續9日零新增。當地當日宣布，自下午6時起將2地降為低風險地區，同時解封部分居住小區。而為徹底排查潛在感染者，切斷傳播鏈，當日周二起將開展第5輪全民核酸檢測，預計至周四（26日）完成採樣。