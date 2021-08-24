阿里巴巴女員工稱遭性侵　男職員妻反斥誣陷

阿里巴巴女員工在山東濟南酒後遭男上司性侵一案，涉案男子王某文日前已被警方採取刑事強制措施，並在指定居所接受監視居住。周日（22日）晚自稱是王某文的妻子在社交平台發文稱，丈夫是犯了錯，但他的錯遠不及犯罪。她又指涉案周姓女員工涉嫌虛假陳述，甚至誣陷。

針對該案件，王某文的妻子提出多點質疑，先指周女曾在的士上勾引其丈夫，主動親、摟、抱、摸其丈夫，更在丈夫頸上吸出吻痕，遭他拒絕。王妻指當時與二人同車的另一公司陳姓女子曾在電話中向她證實有此事，因此她希望警方能翻查的車和酒店的監控畫面、錄音，並向的士司機和陳女查證。

對周女聲稱被「強制猥褻」，王妻反駁其實是周女引誘其丈夫發生性行為不果，於是誣陷自己被侵犯。王妻指，在丈夫離開後，周女與另一張姓男子在房間發生性行為，又讓對方拿走內褲，再嫁禍其丈夫。王妻質疑周女在同事間被公認酒量好，指對方在事件過程中一直意識清醒。然後周女在8月6日大鬧公司飯堂，疑為引導輿論。

王妻表示，與丈夫是大學同學，又是彼此的初戀，從戀愛到結婚15年，深信丈夫不會做出強姦、強制猥褻等事。但丈夫確實做錯了事，對周女的誘惑沒有做到坐懷不亂，對不起作為妻子的她，但錯誤不等於犯罪，王妻絕不容周女惡意誣陷其丈夫。她批評周女利用網絡散布謠言，引爆輿論，透支社會對女性的信任與同情，傷害真正需要被幫助的女性。她最後稱已決定不再軟弱，鼓起勇氣積極與警方和司法機關配合，為丈夫討回公道，還他清白。