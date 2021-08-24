傳台軍列編2000億新台幣預算　研製量產導彈

面對中國大陸頻繁軍事演習，台媒近日報道台國防部決定編列金額高達2,000億元（新台幣，下同，約556億港元）的特別預算，用作研製量產導彈，又指已獲台灣的蔡英文總統支持，已報請行政院審核。台國防部發人史文順周二（24日）表示，對這些臆測不作評論。在大陸，遼寧、山東和廣東三地海事局周一（23日）同日發出航警通知，指周二在黃海、渤海和南海相關海域分別有實彈射擊訓練，禁止船舶駛入。

報道稱，該別預算案特別強調對大陸具備「源頭打擊」能力，主要是支援中科院研製量產的各型導彈，包括雄二E型、反制彈彈，以及各型防空與制海導彈。台媒引述退役將領估計，軍方編列特別預算用意，是把未來研發與量產導彈所需經費一次編定，讓中科院全力投入發展，並非將發展出特別的秘密武器。

史順文周二上午在國防部網上行行記者會上回應上述傳聞時表示，國防部依照「防衞固守、重層嚇阻」的軍事戰略指導，審慎規劃籌建各項建軍備戰需求，來因應敵情威脅。有關明年國防預算編列的內容及額度，目前還在行政院審議程序。他又提到，將於今年9月舉行的漢光37號實兵演習，因疫情考慮，演練的科目和參演的兵力會適當調整。

另有台媒周二報道，行政院本周將敲定明年政府總預算案，其中國防預算總計3,726億元（約1,054億港元），較今年增加3%。有軍方人士指出，美台多次談及的MH60R海鷹多用途反潛直升機採購案，軍方希望爭取能在納入明年國防預算內，以強化海軍的反潛聯合戰力。據報有關預算為270億元（約73億港元），包括10架反潛直升機以及機載反潛聲納丶先進航電系統，還包括MK54或MK50魚雷、反艦型地獄火導彈丶雷射導引火箭彈及機槍等。